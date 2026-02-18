В Туркестанская область усилен контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары. В регионе проводят регулярные рейды по рынкам и крупным торговым сетям, чтобы не допустить необоснованного подорожания продуктов, передает BAQ.KZ.

По данным акимата, с начала года за превышение допустимой торговой надбавки в отношении магазинов и торговых точек применено 28 административных мер. Общая сумма взысканных штрафов составила 102,8 тыс. тенге. Для сравнения, в 2025 году было зафиксировано 97 подобных нарушений, а сумма штрафов превысила 564 тыс. тенге.

Контроль за ценами осуществляют специальные мобильные группы. Они проводят разъяснительную работу с предпринимателями и проверяют соблюдение предельных надбавок на социально значимые продукты питания.

Для стабилизации цен используется и стабилизационный фонд. В нём сформирован запас продовольствия в объёме 22 тыс. тонн. Продукты из фонда поставляют почти в 70 торговых сетей и на рынки области, где они реализуются на 10–15% дешевле рыночных цен.

Кроме того, в регионе регулярно проходят сельскохозяйственные ярмарки, где производители торгуют напрямую без посредников. Это позволяет снижать стоимость продуктов на 20–30%. Также работают 40 социальных магазинов, в которых цены на основные продукты ниже рыночных на 25–30%.

Власти заявляют, что меры по сдерживанию роста цен и борьбе со спекуляцией будут продолжены на постоянной основе.