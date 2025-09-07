Шокирующее видео из села Восход Туркестанской области вызвало бурю негодования в соцсетях, передает BAQ.KZ. На кадрах крепкий мужчина волочёт по улице пожилого мужчину с окровавленным лицом. Очевидцы утверждают, что это — отец нападавшего, который тяжело болен и не может сам себя обслуживать.

Сын избил своего больного отца до крови. Старик оказался в беспомощном состоянии и подвергся жестоким побоям. Это не семья. Это пытка, — написал автор ролика в Threads.

Видео вызвало резонанс: комментаторы требовали сурового наказания для мужчины и отмечали, что в момент избиения рядом находились малолетние дети. При этом женщина, присутствовавшая при сцене, спокойно занималась стиркой, никак не реагируя на происходящее.

В департаменте полиции Туркестанской области подтвердили факт произошедшего. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.