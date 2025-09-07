В Туркестанской области мужчина до крови избил больного отца: его задержала полиция
Обидчик задержан.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шокирующее видео из села Восход Туркестанской области вызвало бурю негодования в соцсетях, передает BAQ.KZ. На кадрах крепкий мужчина волочёт по улице пожилого мужчину с окровавленным лицом. Очевидцы утверждают, что это — отец нападавшего, который тяжело болен и не может сам себя обслуживать.
Сын избил своего больного отца до крови. Старик оказался в беспомощном состоянии и подвергся жестоким побоям. Это не семья. Это пытка, — написал автор ролика в Threads.
Видео вызвало резонанс: комментаторы требовали сурового наказания для мужчины и отмечали, что в момент избиения рядом находились малолетние дети. При этом женщина, присутствовавшая при сцене, спокойно занималась стиркой, никак не реагируя на происходящее.
В департаменте полиции Туркестанской области подтвердили факт произошедшего. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства. Проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в пресс-службе областного ДП.
Самое читаемое
- Эксперт дал прогноз, какой состав привезет "Реал Мадрид" на матч против "Кайрата"
- Прокуратура Алматы провела разъяснительную работу с главным редактором Orda.kz Гульнарой Бажкеновой
- Главы МИД Казахстана и Украины обсудили перспективы сотрудничества
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- Кожамжаров под следствием: что известно о бывшем главе финпола?