В Туркестанской области начали сбор хлопка: водозабор достиг 3,2 млрд кубометров

Аграрии Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области приступили к сбору хлопка. В регионе продолжается вегетационный период, хозяйства, заключившие договоры с РГП «Казводхоз», получают поливную воду по утвержденному графику и в полном объеме, передает BAQ.KZ.

Лимит водозабора для Туркестанской области на вегетационный период 2026 года составляет 3,3 млрд кубометров. К настоящему времени забрано 3,2 млрд кубометров воды, орошено 270,8 тыс. га посевных площадей.

Туркестанский филиал «Казводхоза» заключил с местными хозяйствами 12 409 договоров на подачу воды для орошения 277,5 тыс. га сельхозугодий. Из них 104,8 тыс. га приходится на хлопок и 3,5 тыс. га на рис.

В Жетысайском районе при лимите 663 млн кубометров общий водозабор достиг 585 млн кубометров. В этом сезоне хлопком здесь засеяли 53,6 тыс. га. С фермерами района заключено 2 567 договоров на подачу поливной воды.

Фермеры отмечают, что в этом году вода поступает стабильнее, в том числе на удаленные участки.

«В этом году посеяли хлопок на 10 га. В сравнении с прошлым годом ситуация с водой стала намного лучше. Вода поступает по графику в достаточном объеме. Никаких проблем не возникало. Если раньше были сложности с обеспечением отдаленных участков, то сейчас эта проблема решена. Большое спасибо «Казводхозу», - сообщил председатель крестьянского хозяйства «Арынбек-ата» Нурмахамбет Арынбек.

По словам агрария Исмаила Атилова, его хозяйство выращивает хлопок на 4,5 га. Поля за сезон поливали дважды.

«Воду получали по графику. Благодаря бетонированию каналов сократились потери воды. Теперь она приходит вовремя даже на отдаленные участки», - рассказал фермер.

По данным «Казводхоза», вегетационный период в стране проходит стабильно, а хозяйства с действующими договорами получают воду в установленные сроки.