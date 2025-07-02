В Туркестанской области стартовал уникальный для Казахстана проект - в Сауранском районе запускается завод по производству сельскохозяйственных дронов, передает BAQ.KZ. Производство организовано в рамках инициативы "Малый промышленный парк", направленной на развитие малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций.

Аким области Нуралхан Кушеров посетил промышленную площадку и осмотрел реализуемые проекты. Особое внимание он уделил заводу компании "AVATAR AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT", с которой в начале года было заключено соглашение о запуске производства.

Инвестиции в проект составят $5 млн, а мощность завода - 600 дронов в месяц. Производственный процесс во многом будет автоматизирован: значительную часть работы будут выполнять промышленные роботы. Ожидается, что после выхода на полную мощность дроны будут поставляться не только по всей стране, но и за её пределы.

Кроме того, аким осмотрел предприятия по выпуску сельхозтехники, мебели и обсудил планы по запуску сборки тепловых котлов. Бизнес-сообщество поблагодарило региональные власти за поддержку и комфортные условия для развития.

Проект по производству сельхоздронов стал знаковым примером перехода Туркестанской области от сырьевой модели к высокотехнологичному агропроизводству. В дальнейшем малый промышленный парк планирует принять ещё больше инновационных предприятий.