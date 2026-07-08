В Туркестанской области осудили ОПГ за хищение льготных кредитов

В Кентауском городском суде вынесли приговор участникам организованной преступной группы, обвиняемым в хищении государственных средств, выделенных по программе развития животноводства «Сыбаға».

По данным суда, виновными признаны 27 человек. Следствие установило, что участники группы незаконно завладели льготными кредитами на сумму 2,9 млрд тенге, а также субсидиями в размере 508 млн тенге.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, для реализации преступной схемы обвиняемые создали в Кентау кредитное товарищество и использовали поддельные документы, в том числе фиктивные акты оценки имущества, оформленные от имени несуществующей компании.

Общий ущерб государству превысил 3,4 млрд тенге. При этом в ходе расследования подсудимые добровольно возместили лишь 206 млн тенге.

Суд признал фигурантов виновными. Подробности назначенного наказания не уточняются.