В Туркестанской области открыли детский кардиохирургический центр

В Туркестанской области открылся региональный детский кардиохирургический центр. Он будет принимать детей с врожденными пороками сердца и другими тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает BAQ.KZ.

Центр заработал на базе областной многопрофильной детской больницы. Для его открытия расширили отделение детской кардиохирургии, отремонтировали кардиореанимацию и операционные, закупили медицинское оборудование и сформировали команду специалистов.

Появление такого центра в Туркестанской области предусмотрено Концепцией «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы. Аналогичный центр должен появиться и в Актюбинской области.

В регионе рождается больше 80 тысяч детей в год

Для Туркестанской области такая помощь особенно востребована. В регионе живут более 900 тысяч детей, ежегодно рождаются свыше 80 тысяч младенцев.

Заболеваемость врожденными аномалиями сердца и системы кровообращения среди детей до года составляет 35 случаев на тысячу. Средний показатель по Казахстану заметно ниже, 22,5 случая на тысячу.

С 2014 года детям с врожденными пороками сердца в области провели 3433 операции.

Ежегодно в отделении детской кардиохирургии выполняют более 100 операций. Около 82% из них проходят на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения.

Почти восемь из десяти пациентов младше года. Отдельно в Минздраве сообщили о 26 новорожденных с критическими врожденными пороками сердца, которым провели операции.

Сюда привозят новорожденных из соседних областей

Кардиохирургическое отделение уже принимает детей из Туркестанской области и Шымкента.

Есть опыт экстренной доставки новорожденных медицинской авиацией из Жамбылской и Кызылординской областей для проведения операций.

После открытия центра этот объем помощи планируют расширять. Среди задач названы современные методы диагностики и лечения, обучение медиков и развитие телемедицины.

С помощью дистанционных консультаций специалисты смогут разбирать сложные случаи с коллегами и консультировать пациентов из других территорий.

В Минздраве рассчитывают, что работа центра позволит проводить больше операций при врожденных пороках сердца, сократить смертность детей от сердечно-сосудистых заболеваний и давать необходимую помощь ближе к месту проживания семьи.