Новый пункт для предупеждения селей и оползней открыли в Туркестанской области

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов открыл новый диспетчерский пункт «Казселезащиты» в Казыгуртском районе Туркестанской области. Здесь организовано круглосуточное наблюдение за природными угрозами. В районе выявлены 34 селеопасные, оползнеопасные и лавиноопасные зоны, в пределах которых расположены 426 объектов и проживают более 1,5 тысячи человек.

На территории Казыгуртского района насчитывается 19 селеопасных, 14 оползнеопасных и одна лавиноопасная зона. Специалисты «Казселезащиты» отслеживают гидрологическую обстановку на реках Жигергенсай и Угам, где действуют два постоянных наблюдательных поста. Сведения передаются трижды в сутки, а при осложнении ситуации каждые два часа. Полученные данные помогают своевременно выявлять угрозы и принимать меры по защите населения.

Для специалистов построено одноэтажное модульное здание площадью около 34 квадратных метров. В нём оборудованы диспетчерское помещение, административные кабинеты, кухня и санитарный узел. Здесь созданы условия для круглосуточного дежурства и повседневной работы сотрудников. На прилегающей территории проведены инженерные работы и установлено ограждение. Строительство заняло менее трёх недель и профинансировано за счёт внебюджетных средств Фонда казахстанских спасателей.

Новый пункт обеспечит постоянное наблюдение за опасными природными процессами в Казыгуртском районе. МЧС Казахстана продолжает развивать сеть наблюдательных и диспетчерских объектов «Казселезащиты», чтобы своевременно выявлять риски возникновения селей, оползней и других природных угроз, предупреждать население и предотвращать возможные последствия чрезвычайных ситуаций.