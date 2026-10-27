В Туркестанской области открыли объекты на 60 млрд тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области введён в эксплуатацию ряд социальных и производственных объектов общей стоимостью около 60 млрд тенге. Проекты охватывают жилищное строительство, здравоохранение, культуру, спорт, промышленность и сельское хозяйство.
Из общей суммы более 22,3 млрд тенге составляют бюджетные средства, свыше 35,6 млрд тенге — частные инвестиции. В результате реализации проектов создано 648 рабочих мест.
В числе новых объектов — 14 семиэтажных жилых домов в Туркестане, медицинские учреждения в Сарыагашском районе, Дома культуры, библиотеки и спортивные комплексы в нескольких районах области. После реконструкции также открылся центральный стадион Сарыагаша, продолжается газификация сельских населённых пунктов.
Параллельно в регионе развивается промышленное производство. В Ордабасинском районе запущены предприятия по выпуску жировых и желатиновых компонентов, а также алюминиевых композитных панелей. В Мактааральском районе открыто производство по переработке хлопкового масла, в Жетысайском и Отырарском районах — предприятия по переработке хлопка. В Сайрамском районе начали работу мельница и продовольственный склад, а в Кентау — завод по производству технологических узлов для промышленности.
Реализация проектов способствует развитию местного производства, углублению переработки сырья и созданию новых рабочих мест. Из общего числа трудоустроенных 477 человек получили работу на предприятиях, реализованных за счёт частных инвестиций, ещё 171 — в рамках бюджетных проектов.
До конца года в Туркестанской области планируется ввести в эксплуатацию дополнительные социальные объекты и производственные предприятия.
Самое читаемое
- В Экибастузе проверяют промышленные предприятия после жалоб жителей на пепел
- Токаев направил поздравление победившему на выборах лидеру Бразилии
- Казахстанец Нурсултан Турсынов продолжит борьбу на чемпионате мира в Астане
- МИД Казахстана прокомментировал гибель 26-летней гражданки в Стамбуле
- Тайвань построит завод по производству редкоземельных металлов к 2028 году