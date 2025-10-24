В Туркестанской области подсудимый сбежал из больницы
В Туркестанской области из медицинского учреждения сбежал подсудимый. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл 23 октября. Мужчина самовольно покинул больницу, где проходил лечение. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения и задержания.
"На его розыск ориентирован весь личный состав полиции. Выставлены контрольные посты и проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. По факту произошедшего начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты самые строгие меры в отношении всех виновных лиц", — говорится в сообщении.
Руководство департамента полиции Туркестанской области держит ситуацию под личным контролем.
