В Туркестанской области из медицинского учреждения сбежал подсудимый. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 23 октября. Мужчина самовольно покинул больницу, где проходил лечение. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения и задержания.

"На его розыск ориентирован весь личный состав полиции. Выставлены контрольные посты и проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. По факту произошедшего начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты самые строгие меры в отношении всех виновных лиц", — говорится в сообщении.

Руководство департамента полиции Туркестанской области держит ситуацию под личным контролем.