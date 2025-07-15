В Туркестанской области полиция опровергла слухи о беременности ученицы и начала расследование
Автором сообщения стала правозащитница Ляззат Ракишева, заявившая, что к возможному инциденту могут быть причастны ученик 11 класса и трое взрослых.
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В социальных сетях распространилась информация о беременности девятиклассницы одной из школ Туркестанской области. Автором сообщения стала правозащитница Ляззат Ракишева, заявившая, что к возможному инциденту могут быть причастны четверо человек - ученик 11 класса и трое взрослых. В департаменте полиции данную информацию опровергли, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.kz.
В ведомстве подтвердили, что заявление о возможных противоправных действиях действительно поступило.
"В органы поступило заявление о том, что в отношении несовершеннолетней жительницы Отырарского района могли быть совершены противоправные действия со стороны её несовершеннолетнего знакомого. Ведётся расследование. Назначены соответствующие экспертизы, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств. Процессуальное решение будет принято в соответствии с действующим законодательством", — сообщили в полиции.
При этом, по итогам предварительной проверки, информация о предполагаемой беременности школьницы, а также участие в инциденте нескольких человек не нашла подтверждения.
Полиция напоминает, что за распространение ложных сведений предусмотрена ответственность по закону.
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