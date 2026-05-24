В Туркестанской области построят базу хранения госрезерва МЧС
Проект предусматривает строительство современных складских помещений.
В Туркестанской области на территории филиала «Заря» РГП «Резерв» состоялась церемония закладки капсулы и старт строительства базы хранения государственного материального резерва. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов.
Филиал расположен в городе Арыс и обладает необходимой транспортной инфраструктурой для размещения объектов хранения государственного материального резерва.
Проект предусматривает строительство современных складских помещений, административно-бытового корпуса, пожарного депо и сопутствующей инженерной инфраструктуры. Часть объектов будет предназначена для хранения материальных ресурсов, требующих специальных условий.
На сегодняшний день завершены основные инженерные изыскания и подготовительные работы. Реализация проекта позволит расширить возможности хранения материальных ресурсов и повысить устойчивость системы государственного материального резерва.
