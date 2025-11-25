В Туркестанской области построят птицефабрику за 19 млн долларов
В Туркестанской области в 2026 году начнётся строительство современной птицефабрики стоимостью 9 млрд тенге (около $19 млн), передает BAQ.kz.
По данным Минсельхоза, проект полностью финансируется инвестором за счёт собственных средств и будет реализован поэтапно в 2026–2028 годах.
Новая птицефабрика будет работать по двум направлениям — производство мяса бройлеров и куриных яиц. В одном цикле планируется выращивание 60 000 бройлеров, что позволит выпускать около 1401 тонны мяса птицы в год.
Также в рамках проекта предусмотрено содержание 120 000 кур-несушек с годовым объёмом производства 34,9 млн яиц.
Комплекс станет одним из значимых объектов агропромышленного сектора региона и будет ориентирован на обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией птицеводства.
