В Туркестанской области построят водопровод с каскадом ГЭС
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Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и ТОО «South Hydro Power» подписали соглашение о реализации проекта строительства группового водопровода с каскадом гидроэлектростанций в Туркестанской области.
Проект позволит обеспечить качественной питьевой водой более 1 млн жителей Казыгуртского, Сарыагашского, Келесского, Мактааральского и Жетысайского районов. Одновременно строительство каскада ГЭС создаст дополнительные возможности для развития энергетики региона за счёт выработки электроэнергии из возобновляемых источников. Проектная мощность гидроэлектростанций составит 72 МВт.
Подписанное соглашение определяет объёмы водопотребления, необходимые для эффективной эксплуатации объекта, а также сроки инвестиционного и эксплуатационного этапов проекта. Кроме того, документ предусматривает последующую безвозмездную передачу в государственную собственность магистрального водопровода протяжённостью 54,7 км.
Проект включён в перечень стратегических водных объектов Республики Казахстан. При строительстве доля отечественного производства составит 90%, что также будет способствовать развитию местного производства.
«Сегодня мы подписали важный стратегический документ. Реализация данного проекта станет важным вкладом в повышение качества жизни населения и развитие Туркестанской области. А дополнительные энергетические мощности позволят эффективнее и без ущерба для экологии выполнить поручения, данные Главой государства в Послании народу Казахстана», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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