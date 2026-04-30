В Туркестанской области появится крупный завод за 35 млрд тенге

В Туркестанской области продолжается строительство завода по глубокой переработке кукурузы, передает BAQ.kz.

Общая стоимость проекта составляет 35 млрд тенге.

Отмечается, что реализация проходит в два этапа. На первом уже создана инфраструктура для приёма, сушки и хранения зерна, и эти мощности введены в эксплуатацию.

Сейчас ведётся второй этап - строительство основного производственного комплекса.

После запуска предприятие сможет перерабатывать до 150 тысяч тонн кукурузы в год.

Планируется выпуск около 26 видов продукции, включая пищевую глюкозу, мальтозный сироп, кукурузное масло, крахмал и комбикорма.

Производство будет работать по безотходному принципу и использовать натуральное сырьё без ГМО.

Одним из ключевых вопросов остаётся обеспечение сырьём. В регионе уже расширяют посевные площади кукурузы - новые поля осваиваются в Шардаринском, Жетысайском и Мактааральском районах.

Уровень автоматизации предприятия составит около 80%, что позволит контролировать качество продукции и снизить издержки.

Также планируется использование международных технологий и привлечение зарубежных специалистов.

Продукция завода будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт - в страны Азии и Европы.

В перспективе мощность предприятия планируют увеличить до 300 тысяч тонн переработки в год.

Также ожидается расширение сотрудничества более чем со 100 зарубежными компаниями.