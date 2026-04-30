В Туркестанской области появится крупный завод за 35 млрд тенге
Речь идёт о проекте "Казкрахмал", который станет первым в Казахстане и крупнейшим в Центральной Азии предприятием такого типа
В Туркестанской области продолжается строительство завода по глубокой переработке кукурузы, передает BAQ.kz.
Общая стоимость проекта составляет 35 млрд тенге.
Отмечается, что реализация проходит в два этапа. На первом уже создана инфраструктура для приёма, сушки и хранения зерна, и эти мощности введены в эксплуатацию.
Сейчас ведётся второй этап - строительство основного производственного комплекса.
После запуска предприятие сможет перерабатывать до 150 тысяч тонн кукурузы в год.
Планируется выпуск около 26 видов продукции, включая пищевую глюкозу, мальтозный сироп, кукурузное масло, крахмал и комбикорма.
Производство будет работать по безотходному принципу и использовать натуральное сырьё без ГМО.
Одним из ключевых вопросов остаётся обеспечение сырьём. В регионе уже расширяют посевные площади кукурузы - новые поля осваиваются в Шардаринском, Жетысайском и Мактааральском районах.
Уровень автоматизации предприятия составит около 80%, что позволит контролировать качество продукции и снизить издержки.
Также планируется использование международных технологий и привлечение зарубежных специалистов.
Продукция завода будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт - в страны Азии и Европы.
В перспективе мощность предприятия планируют увеличить до 300 тысяч тонн переработки в год.
Также ожидается расширение сотрудничества более чем со 100 зарубежными компаниями.