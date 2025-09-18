Прокуратура Туранского района выявила и пресекла попытку необоснованного расходования бюджетных средств на сумму свыше 61 миллиона тенге. Нарушение было обнаружено в ходе надзора за законностью в сфере государственных закупок, передает BAQ.KZ.

Как установили надзорные органы, местный исполнительный орган включил в план закупок проект строительства детской игровой площадки, не получив на то одобрения через механизм народного участия. Между тем, согласно утверждённым правилам разработки проектов местных бюджетов, все подобные инициативы должны проходить процедуру согласования с участием населения — так называемый "Бюджет народного участия".

В результате вмешательства прокуратуры данный проект был исключён из плана закупок. По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечён руководитель аппарата акима района, допустивший нарушение бюджетной дисциплины.