Департамент полиции Туркестанской области продолжает активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков в рамках принципа "Закон и порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

За первые девять месяцев года сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили 359 правонарушений, связанных с наркотиками. Общий объем изъятых наркотических средств превысил 1 тонну — это на 700 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особое внимание уделяется пресечению деятельности организованных преступных групп. В этом году удалось остановить две такие группы, занимавшиеся продажей трамадола. В рамках борьбы с синтетическими наркотиками задержаны 36 человек, изъято около 3 килограммов синтетических веществ. Также зарегистрировано 18 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере и ликвидированы две нарколаборатории.

Для профилактики наркоправонарушений используются современные технологии: с помощью системы "Кибернадзор" заблокировано 1114 сайтов с наркотической тематикой, а через систему "Антифрод" заблокированы 1346 банковских счетов, предотвращены незаконные переводы на сумму 70 миллионов тенге. Активно ведется работа по уничтожению наркограффити — за 115 мероприятий удалено 190 надписей, рекламирующих наркотики.

В рамках республиканской операции "Қарасора 2025" на границе с Кызылординской и Жамбылской областями установлены два контрольно-пропускных пункта. В результате оперативных действий пресечены 13 каналов наркотрафика, изъято более 40 килограммов марихуаны, задержано пять человек. Кроме того, выявлено 69 фактов наркопосева, уничтожено свыше 62 тысяч кустов наркосодержащих растений.

Во время проведения операции "Дармек" выявлено 12 уголовных и 82 административных правонарушения, изъято 2640 психотропных препаратов трамадол и 360 тонн прекурсоров.

Полиция Туркестанской области продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятия и профилактическую работу, направленную на борьбу с наркоманией среди молодежи и населения региона.