В Созакском районе Туркестанской области прокуратура выявила группу лиц, самовольно занимавшихся освоением участков, содержащих золото, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки установлено, что 12 лиц без разрешительных документов, с нарушением требований экологического законодательства и норм промышленной безопасности, незаконно добыли около 451 грамм золота.

– По данным фактам начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 295-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении подозреваемых лиц проведены необходимые следственные действия, в отношении 5 из которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

Прокуратура предупреждает, что незаконная добыча полезных ископаемых представляет существенную угрозу экологии, наносит ущерб экономической безопасности государства и влечёт уголовную ответственность.