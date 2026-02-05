В Туркестанской области пресекли незаконную добычу золота
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Созакском районе Туркестанской области прокуратура выявила группу лиц, самовольно занимавшихся освоением участков, содержащих золото, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки установлено, что 12 лиц без разрешительных документов, с нарушением требований экологического законодательства и норм промышленной безопасности, незаконно добыли около 451 грамм золота.
– По данным фактам начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 295-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении подозреваемых лиц проведены необходимые следственные действия, в отношении 5 из которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – сообщили в прокуратуре Туркестанской области.
Прокуратура предупреждает, что незаконная добыча полезных ископаемых представляет существенную угрозу экологии, наносит ущерб экономической безопасности государства и влечёт уголовную ответственность.
Самое читаемое
- Экологический ад в Усть-Каменогорске: в мажилисе требуют действий от правительства
- 22 млрд тенге инвестиций привлечено в Абайскую область
- Гигантская партия роз с опасным трипсом задержана в Караганде
- Как новые правила ЕНПФ изменят условия для ипотечных заемщиков — мнение экономистов
- Полиция предупреждает молодежь о рисках "курьерской работы"