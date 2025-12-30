В Жетысайском районе в рамках поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомартf Токаевf по развитию сёл, модернизации инфраструктуры и повышению качества жизни населения к природному газу подключены один населённый пункт и две пограничные заставы, передает BAQ.KZ. Торжественное мероприятие прошло с участием акима района Серика Мамытова.

Газификация населённого пункта Датка Кызылкумского сельского округа осуществлена за счёт средств республиканского бюджета в размере 926 771 тыс. тенге. Протяжённость построенных газовых сетей составила 21,9 километра. В селе насчитывается 80 домов, где проживают 479 человек.

Кроме того, в рамках программы "Дорожная карта" по совершенствованию инфраструктуры объектов Пограничной службы Комитет национальной безопасности Республики Казахстан за счёт средств местного бюджета на природный газ переведены отопительные системы пограничных застав "Нурлы жол" и "Жана ауыл". Вместо устаревших котлов установлены современные модульные установки, работающие на природном газе.

В акимате отмечают, что в районе на системной основе ведётся работа по улучшению качества жизни и развитию сельской инфраструктуры. Если в прошлом году газ был подведён к четырём населённым пунктам, то в текущем году Датка стала уже пятнадцатым газифицированным селом. В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются ещё на трёх объектах, а для десяти населённых пунктов разрабатывается проектно-сметная документация.

Реализация проектов газификации в Жетысайском районе направлена на создание комфортной среды проживания и дальнейшее социально-экономическое развитие сельских территорий Туркестанской области.