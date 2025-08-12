В селе Султанрабат Туркестанской области прошла церемония прощания с майором Нуржигитом Уйсинбаевым - командиром экипажа военного вертолёта ЕС-145, пропавшего 25 июля над водохранилищем Сорбулак в Алматинской области. Тело пилота было обнаружено спустя 15 дней под водой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

Прощальная молитва состоялась во дворе дома семьи Уйсинбаевых. Проститься с офицером пришли десятки односельчан, родственников и сослуживцев. Тело вынесли под звуки военного оркестра, а при захоронении был дан оружейный залп.

По словам матери погибшего, он с детства мечтал о небе, набрал тысячи часов налёта и всей душой любил свою профессию. Уйсинбаев окончил Актюбинский военный институт сил воздушной обороны в 2014 году, служил в звании майора. У него остался трёхлетний сын.

Брат погибшего отметил, что семья не выдвигает претензий, а обстоятельства трагедии установит следствие.

Накануне, 10 августа, специалисты подняли со дна Сорбулака тело второго члена экипажа. Всего на борту вертолёта находились три военнослужащих.