В Туркестанской области раскрыто дело о крупном интернет-мошенничестве на 125 млн тенге
В результате преступных действий пострадал 21 человек.
Специальные прокуроры прокуратуры Туркестанской области завершили досудебное расследование по уголовному делу об интернет- и телефонном мошенничестве, совершённом организованной преступной группой, передаёт BAQ.KZ.
Следствием установлено, что в 2024–2025 годах гражданин иностранного государства, находясь на территории Казахстана, создал и возглавил преступную группу. Ее участники, представляясь сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, звонили гражданам и обманным путем оформляли на их имя кредиты, присваивая полученные средства.
В результате преступных действий пострадал 21 человек, общий материальный ущерб превысил 125 млн тенге.
В ходе расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге. На три автотранспортных средства, принадлежащих подозреваемым, наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в судебном порядке.
В отношении 20 подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое объявлены в международный розыск.
Расследование по уголовному делу завершено, материалы направлены для дальнейшего судебного разбирательства.
