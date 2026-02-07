Специальные прокуроры прокуратуры Туркестанской области завершили досудебное расследование по уголовному делу об интернет- и телефонном мошенничестве, совершённом организованной преступной группой, передаёт BAQ.KZ.

Следствием установлено, что в 2024–2025 годах гражданин иностранного государства, находясь на территории Казахстана, создал и возглавил преступную группу. Ее участники, представляясь сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, звонили гражданам и обманным путем оформляли на их имя кредиты, присваивая полученные средства.

В результате преступных действий пострадал 21 человек, общий материальный ущерб превысил 125 млн тенге.

В ходе расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге. На три автотранспортных средства, принадлежащих подозреваемым, наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в судебном порядке.

В отношении 20 подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое объявлены в международный розыск.

Расследование по уголовному делу завершено, материалы направлены для дальнейшего судебного разбирательства.