В Туркестанской области разъяснили основные положения Послания Президента

В Туркестанской области продолжается разъяснение Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период». В регион прибыли представители центральных государственных органов, депутаты и общественные деятели, которые провели встречи с населением, представителями гражданского общества, научного сообщества, студентами и работниками различных отраслей.

В рамках рабочей поездки делегации посетили города Туркестан и Кентау, где обсудили основные направления развития страны, обозначенные в Послании Главы государства.

В состав одной из республиканских рабочих групп вошли депутат Курултая РК Дихан Камзабекулы, член Народного Совета Казахстана Абдулла Исматуллаев, вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова и вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

В Туркестане представители делегации встретились с институтами гражданского общества в Доме дружбы. В мероприятии также принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который рассказал о работе, проводимой в регионе в рамках реализации Послания.

Участники обсудили вопросы укрепления общественного согласия и национального единства, повышения активности молодёжи, сохранения и популяризации национальных ценностей. Депутат Курултая, учёный Дихан Камзабекулы подробно остановился на приоритетных направлениях стратегического документа.

Отдельная встреча состоялась в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави с представителями научного сообщества и профессорско-преподавательским составом. В центре внимания оказались развитие образования и науки, повышение научного потенциала, модернизация аграрного сектора и рациональное использование водных ресурсов.

Также члены рабочей группы встретились со студентами Международного университета туризма и гостеприимства в центре «Ұлы Дала елі». Молодёжи разъяснили основные положения Послания, обсудили её роль в развитии страны, гражданскую ответственность и укрепление национального единства. Студенты смогли задать интересующие вопросы и поделиться своими предложениями.

Параллельно другая республиканская рабочая группа провела встречи в Кентау. В её состав вошли вице-министр энергетики Ержан Ертаев, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев и вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

В здании городского акимата состоялась встреча с участием акима Кентау Жандоса Тасова. В мероприятии приняли участие около 150 жителей города. Обсуждались модернизация экономики, обеспечение энергетической безопасности, развитие цифровых технологий, привлечение инвестиций, повышение благосостояния населения и создание новых рабочих мест.

Представители министерств подробно остановились на профильных направлениях. Ержан Ертаев рассказал о развитии электроэнергетики и укреплении энергетического потенциала страны. Ербол Туякбаев затронул вопросы занятости, повышения доходов населения и социальной поддержки граждан. Бауыржан Омарбеков обозначил приоритеты экономического развития, поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций.

Своими мнениями также поделились председатель городского совета аксакалов Мухтар Молжигитов и руководитель учреждения «Қоғамдық келісім» Бакытжан Аширбаев.

Кроме того, рабочая группа посетила Кентаускую теплоэлектроцентраль №5, где ознакомилась с деятельностью предприятия и встретилась с трудовым коллективом.

ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1952 году и занимается производством электрической и тепловой энергии. Сегодня здесь работают 241 человек.

Во время встречи с сотрудниками обсуждались вопросы модернизации энергетической отрасли, эффективного использования производственных мощностей, укрепления энергетической безопасности и улучшения условий труда специалистов.

Таким образом, в ходе рабочих поездок представители центральных государственных органов охватили широкий круг вопросов — от развития экономики, энергетики, сельского хозяйства и водных ресурсов до образования, науки, занятости и укрепления общественного согласия. Встречи позволили обсудить с жителями и профессиональными сообществами региона задачи, обозначенные в Послании Президента.