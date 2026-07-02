В Туркестанской области реализуют 140 инвестпроектов на 1,26 трлн тенге

В Туркестанской области реализуются 140 инвестиционных проектов общей стоимостью 1 трлн 263 млрд тенге. Их выполнение позволит создать более 13 тысяч новых рабочих мест. Ход реализации проектов и дальнейшее развитие специальной экономической зоны (СЭЗ) TURAN рассмотрели на совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Глава региона подчеркнул, что привлечение инвестиций и развитие производства остаются приоритетными задачами, поставленными Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, каждый инвестиционный проект должен быть реализован в установленные сроки.

«Каждый проект — это новые рабочие места, новое производство и вклад в повышение благосостояния населения. Если инвестор не может выполнить взятые на себя обязательства, земельный участок должен быть возвращен государству в соответствии с законом и передан другим инвесторам, готовым к работе», — отметил Нуралхан Кушеров.

По данным областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития, площадь СЭЗ TURAN составляет 3603,3 га. С момента создания зоны в 2019 году здесь зарегистрировано 140 инвестиционных проектов на общую сумму 1,263 трлн тенге. На сегодняшний день полностью реализованы 58 проектов, благодаря которым создано 3243 постоянных рабочих места.

В текущем году по решению правительства была оптимизирована территория специальной экономической зоны. Часть административно-деловой и историко-культурной зон сокращена, а неиспользуемые земельные участки будут возвращены в общий фонд. Ожидается, что это позволит ежегодно увеличивать поступления в бюджет Туркестана по земельному и имущественному налогам примерно на 657,7 млн тенге.

На совещании также рассмотрели проекты, реализация которых отстает от графика. В административно-деловой зоне строительство восьми жилых и коммерческих объектов ведется с задержками. Управляющая компания уже направила инвесторам предупреждения, а материалы переданы в прокуратуру города.

Аким области поручил профильным ведомствам разработать отдельный алгоритм действий по каждому проблемному проекту.

Кроме того, в промышленной зоне Туркестана площадью 290 га зарегистрировано 14 проектов общей стоимостью 157 млрд тенге. Шесть из них уже введены в эксплуатацию, по остальным продолжаются строительные работы.

В индустриальной зоне Сауранского района на площади 365 га реализуются восемь проектов стоимостью 86,9 млрд тенге. Ключевой задачей остается завершение строительства электрической подстанции и обеспечение площадки необходимой инженерной инфраструктурой.

В промышленной зоне Кентау из семи проектов уже запущены пять, еще два находятся на стадии подготовки производства. В Международном центре промышленной кооперации «Центральная Азия» зарегистрировано пять проектов общей стоимостью 102,1 млрд тенге, где продолжается строительство инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание участники совещания уделили состоянию индустриальных зон в Сайрамском и Отрарском районах, вопросам развития инженерных сетей и решению земельных вопросов.

Также были представлены предложения по дальнейшему развитию СЭЗ TURAN, предусматривающие расширение ее территории на 27,5 га, благоустройство промышленных площадок, установку систем видеонаблюдения, ограждений и усиление ответственности участников проектов.

Подводя итоги совещания, Нуралхан Кушеров подчеркнул, что качественная и своевременная реализация инвестиционных проектов является общей задачей государственных органов и инвесторов и имеет важное значение для дальнейшего социально-экономического развития региона.