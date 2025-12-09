Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров сообщил, что в индустриальных зонах региона реализуются 99 инвестиционных проектов общей стоимостью 152 млрд тенге. Об этом он заявил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

По словам Кушерова, Послание Президента задало новый экономический вектор — переход к модели развития, основанной на инновациях, высоких технологиях и цифровых решениях. В этом контексте ключевым приоритетом становится диверсификация экономики и снижение зависимости от сырьевых отраслей.

Аким отметил, что для того чтобы усилить локализацию производства, в области провели детальный анализ импортируемых товаров.

"С целью развития производства мы провели анализ товаров, поступающих в регион извне. Основная доля приходится на строительные материалы, легкую промышленность, машиностроение, химическую промышленность и пищевое производство. Объем импорта по ним составляет 98 миллиардов тенге. У нас есть все возможности для производства этих товаров в области. Мы провели переговоры с инвесторами и предложили им готовые площадки в индустриальных и специальных экономических зонах. В результате нам удалось реализовать важные проекты. В регионе растет количество заводов и предприятий", — сказал Нуралхан Кушеров.

По данным акимата, полная реализация 99 проектов позволит создать 6 361 рабочее место. На сегодня уже привлечено 39 млрд тенге инвестиций, запущено 50 проектов, обеспечено постоянной работой 2 609 человек.

Отдельно Кушеров подчеркнул роль специальной экономической зоны:

в СЭЗ "Turan" реализуется 28 крупных проектов на сумму 211,8 млрд тенге.

Завершающий этап ввода всех предприятий даст региону новые производственные мощности, ускорит импортозамещение и создаст дополнительные точки экономического роста.