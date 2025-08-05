В селе Ащысай Туркестанской области вспыхнул пожар в старом Доме культуры, передает BAQ.KZ. Местные жители выложили в сеть зрелищные кадры — огонь охватывает верхнюю часть здания, построенного ещё в первой половине XX века.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, возгорание началось на верхнем этаже — предположительно, загорелся теплоизоляционный материал.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Оперативно прибывшие спасатели не допустили распространения огня и быстро ликвидировали пламя. Пожар был локализован в 18:37 и полностью потушен в 19:27, — говорится в официальном сообщении ДЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Согласно источникам, здание Дворца культуры в Ащысае построили японские военнопленные. Много лет оно было важной частью жизни поселка — сюда приходили на концерты, собрания, праздники. Для целых поколений ащысайцев это место стало символом культуры и общения.