В Туркестанской области сгорел Дом культуры
Здание было построено в начале XX века.
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В селе Ащысай Туркестанской области вспыхнул пожар в старом Доме культуры, передает BAQ.KZ. Местные жители выложили в сеть зрелищные кадры — огонь охватывает верхнюю часть здания, построенного ещё в первой половине XX века.
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, возгорание началось на верхнем этаже — предположительно, загорелся теплоизоляционный материал.
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Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Оперативно прибывшие спасатели не допустили распространения огня и быстро ликвидировали пламя. Пожар был локализован в 18:37 и полностью потушен в 19:27, — говорится в официальном сообщении ДЧС.
По данным ведомства, пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Согласно источникам, здание Дворца культуры в Ащысае построили японские военнопленные. Много лет оно было важной частью жизни поселка — сюда приходили на концерты, собрания, праздники. Для целых поколений ащысайцев это место стало символом культуры и общения.
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