В Туркестанской области сопровождают почти 400 бизнес-проектов на 58,5 млрд тенге

В Туркестанской области продолжается активное развитие предпринимательства. Сегодня в регионе работают более 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что позволяет области занимать третье место в стране после Алматы и Астаны. Вопросы поддержки бизнеса и реализации новых производственных проектов рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Более 200 тысяч предпринимателей

По данным областного акимата, Туркестанская область входит в число лидеров Казахстана по количеству субъектов малого и среднего бизнеса.

Дополнительным показателем деловой активности стал рост торговли. Индекс физического объема в этой сфере достиг 119,7%, благодаря чему регион также вошел в тройку лидеров страны.

Почти 400 проектов на сопровождении

Системную поддержку предпринимателям оказывает учреждение по обслуживанию бизнеса «Туркестан».

Сейчас на сопровождении находятся 377 проектов общей стоимостью 58,5 млрд тенге. После их полной реализации планируется создать 3082 рабочих места.

С начала года уже введены в эксплуатацию 78 проектов, в экономику привлечено 9,5 млрд тенге инвестиций. Благодаря запуску новых предприятий постоянную работу получили 275 человек.

Среди реализованных проектов производство мыла и пластиковой посуды, переработка рыбы, выпуск запасных частей для сельскохозяйственной техники, мебельное производство, переработка хлопка, производство строительных материалов и проекты в сфере медицины.

Бизнесу готовят кредиты на 85 млрд тенге

Значительная часть поддержки связана с льготным финансированием.

В 2026 году через программы «Өрлеу» и «Іскер аймақ» предпринимателям планируется выдать кредиты на общую сумму 85 млрд тенге.

На сегодняшний день по программе «Өрлеу» уже профинансировано 64 проекта на 18,6 млрд тенге.

В рамках программы «Іскер аймақ» поддержку получили шесть проектов на сумму 448,5 млн тенге.

Проекты в селах

Отдельное направление связано с программой «Ауыл аманаты».

Сейчас в рамках программы сопровождаются 140 проектов. Для 69 из них уже предусмотрено финансирование на сумму 606,4 млн тенге.

Среди реализованных инициатив производство кумыса, пошив обуви, переработка рыбы, выпуск натуральных соков, переработка мясной продукции и хлопка.

Индустриальные площадки расширяются

В регионе продолжается развитие производственной инфраструктуры.

На территории области создано 29 малых промышленных площадок. Здесь ведется строительство 275 производственных объектов, из которых 141 уже введен в эксплуатацию.

Сформирован портфель из 269 инвестиционных проектов общей стоимостью 226,9 млрд тенге. Из них 78 проектов уже реализованы.

На индустриальных площадках развиваются мебельное производство, выпуск строительных материалов, предприятия легкой промышленности, химической и пищевой отраслей.

До конца года планируется запуск новых производств интеллектуальных приборов учета, комплектующих для солнечных панелей, пластиковых труб, бытовой химии и строительных материалов.

По итогам совещания аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поручил усилить меры поддержки предпринимательства, обеспечить своевременную реализацию производственных проектов, увеличить объем привлекаемых инвестиций и расширить участие местных производителей в экономике региона.

Работа по развитию предпринимательства остается одним из ключевых направлений социально-экономической политики области