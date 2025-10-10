В Туркестанской областной клинической больнице успешно проведена вторая трансплантация печени, передает BAQ.KZ. Как сообщило министерство здравоохранения, операция прошла под руководством академика Болатбека Баймаханова при участии специалистов Национального научного центра хирургии имени А. Сызганова.

54-летнему пациенту с циррозом печени пересадку выполнили от его 24-летнего сына, который добровольно согласился стать донором. После тщательного обследования противопоказаний выявлено не было. Операция прошла успешно, состояние пациента стабильное, функция новой печени постепенно восстанавливается. Медики отмечают, что эта трансплантация стала значимым шагом в развитии трансплантологии региона и расширении доступа к высокотехнологичной медицинской помощи.