В Туркестанской области сын стал донором печени для своего отца
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской областной клинической больнице успешно проведена вторая трансплантация печени, передает BAQ.KZ. Как сообщило министерство здравоохранения, операция прошла под руководством академика Болатбека Баймаханова при участии специалистов Национального научного центра хирургии имени А. Сызганова.
54-летнему пациенту с циррозом печени пересадку выполнили от его 24-летнего сына, который добровольно согласился стать донором. После тщательного обследования противопоказаний выявлено не было. Операция прошла успешно, состояние пациента стабильное, функция новой печени постепенно восстанавливается. Медики отмечают, что эта трансплантация стала значимым шагом в развитии трансплантологии региона и расширении доступа к высокотехнологичной медицинской помощи.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Смерть срочника в Мангистау: опубликована его переписка с девушкой
- Первая казашка в космосе: Дана Карагусова совершила суборбитальный полет с Blue Origin
- В СИЗО Усть-Каменогорска умер экс-сотрудник ДГД, экстрадированный из Турции
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?