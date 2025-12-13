В Туркестане при участии областного акимата, прокуратуры и департамента полиции прошёл форум "Безопасность на дороге – общая ответственность", посвящённый профилактике дорожно-транспортных происшествий, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие водители общественного транспорта и такси, автолюбители, систематически нарушающие ПДД, образцовые водители, а также сотрудники службы скорой помощи.

Выступая на форуме, прокурор области Мурат Тлеубердиев напомнил слова Главы государства из Послания народу Казахстана о необходимости формирования культуры вождения и подчеркнул, что дорожная безопасность напрямую влияет на жизнь и здоровье граждан.

По данным правоохранительных органов, за 11 месяцев текущего года в области зарегистрировано 1 139 ДТП, в которых пострадали 1 683 человека, 261 — погиб. Наиболее аварийными остаются участки с высокой транспортной нагрузкой в населённых пунктах и районах региона.

По инициативе областной прокуратуры создана совместная рабочая группа, которая проанализировала состояние дорог и причины аварийности. По итогам работы принято решение об установке порядка 400 приборов измерения скорости, 1 357 новых дорожных знаков, нанесении 44 пешеходных переходов, обустройстве шумовых полос на 37 участках и установке искусственных неровностей на 33 дорогах. Также планируется монтаж 3 600 метров металлических ограждений для предотвращения выхода скота на проезжую часть.

Ожидается, что реализуемые меры позволят снизить количество ДТП и повысить уровень безопасности на дорогах региона. Областная прокуратура призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленную скорость.