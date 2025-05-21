По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В этом направлении в Туркестанской области уже ведется активная работа. Из 15 тысяч образовательных грантов, выделяемых в регионе, более 63% — это гранты на рабочие специальности. В текущем году дополнительно выделено ещё 1 000 грантов на обучение по рабочим профессиям, передает BAQ.KZ.

С 1 сентября 2025 года запланировано двукратное увеличение объема подушевого финансирования в системе технического и профессионального образования. Это позволит существенно улучшить материально-техническую базу колледжей, обновить оборудование и повысить квалификацию преподавателей.

В настоящее время:

В 50 колледжах региона обучаются более 45 тысяч студентов;

Будет получена лицензия на 11 новых рабочих специальностей;

Ведётся строительство нового IT-университета WOOSONG-TURKISTAN, где будут обучаться 2 340 студентов по направлениям "Искусственный интеллект", "Программное обеспечение", "4-я IT-революция" и другим актуальным специальностям.

Эти меры направлены на подготовку квалифицированных кадров и повышение престижа рабочих профессий, а также на обеспечение экономики региона высококвалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда.