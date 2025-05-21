В Туркестанской области увеличат количество грантов и обновят колледжи
В Туркестанской области поддержат рабочие кадры.
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По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В этом направлении в Туркестанской области уже ведется активная работа. Из 15 тысяч образовательных грантов, выделяемых в регионе, более 63% — это гранты на рабочие специальности. В текущем году дополнительно выделено ещё 1 000 грантов на обучение по рабочим профессиям, передает BAQ.KZ.
С 1 сентября 2025 года запланировано двукратное увеличение объема подушевого финансирования в системе технического и профессионального образования. Это позволит существенно улучшить материально-техническую базу колледжей, обновить оборудование и повысить квалификацию преподавателей.
В настоящее время:
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В 50 колледжах региона обучаются более 45 тысяч студентов;
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Будет получена лицензия на 11 новых рабочих специальностей;
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Ведётся строительство нового IT-университета WOOSONG-TURKISTAN, где будут обучаться 2 340 студентов по направлениям "Искусственный интеллект", "Программное обеспечение", "4-я IT-революция" и другим актуальным специальностям.
Эти меры направлены на подготовку квалифицированных кадров и повышение престижа рабочих профессий, а также на обеспечение экономики региона высококвалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда.
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