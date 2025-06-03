В рамках программы "Таза Қазақстан" в Туркестанской области ведется масштабная работа, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день из 7263 мероприятий, запланированных к реализации, проведены 2614. В них приняли участие в общей сложности 458 657 жителей, было задействовано 2980 единиц спецтехники. В результате было высажено 509 тысяч саженцев и вывезено 9143 тонны мусора. Об этом было доложено на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Глава региона поручил на должном уровне выполнять работы по уборке, озеленению и благоустройству территорий, отметив, что этот вопрос находится непосредственно на его контроле.

По словам первого заместителя акима Туркестанской области Зулфухара Жолдасова, на сегодняшний день в информационную систему TazaQazBot поступило 2320 заявок. Из них выполнены 2308, в ходе исполнения находятся 12 заявок. За несоблюдение санитарных требований в общественных местах с начала года составлено 10 570 протоколов и наложено штрафов на 262,5 млн тенге. Из них взыскано 142,6 млн тенге. Этот показатель вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.

В рамках программы “Таза Қазақстан” начата работа по интеграции результатов аэровизуального мониторинга с системой обработки обращений 109. Инициатива внедряется в стране впервые и позволит действовать оперативнее. В связи с этим ответственным лицам было поручено обеспечить акиматы районов и городов специальными дронами и привести в порядок видеоматериалы и фотоданные с оперативной загрузкой в систему 109. Кроме того, в ходе совещания были озвучены недостатки и актуальные вопросы. К примеру, не полностью урегулирован вопрос сбора и транспортировки твердых бытовых отходов из населенных пунктов.

На заседании было предложено ввести в пилотном режиме систему сортировочного сбора отходов в городе Туркестане. По предложенной модели отходы делятся на пять основных категорий. В частности, будут установлены специальные контейнеры для размещения бумаги, стекла, металла, электронных отходов и пластика.

В целях благоустройства региона и сохранения чистоты окружающей среды необходимо работать совместно с населением области и государственными органами.