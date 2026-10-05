В Туркестанской области восемь человек оказались в грязевой ловушке
5 Октября 2026, 08:54
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5 Октября 2026, 08:545 Октября 2026, 08:54
377Фото: изображение создано нейросетью
В Тюлькубасском районе, на окраине села Даубаба, два легковых автомобиля застряли в грязевой массе. Машины оказались в труднопроходимой местности. На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС.
С помощью специальной техники они отбуксировали автомобили на проезжую часть. В машинах находились восемь человек. Всех эвакуировали в безопасное место.
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