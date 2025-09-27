В селе Конырат Туркестанской области огласили приговор по резонансному делу о смерти 30-летнего Азиза Куралбаева. Четверо жителей соседнего села признаны виновными в его избиении, передает BAQ.KZ cо сссылкой на Otyrar.kz. Суд установил, что 11 ноября прошлого года Куралбаев приехал в село к своей невесте. По пути домой его перехватили обвиняемые, избили на окраине, после чего один из них — Акназар Мыктыбек — несколько раз ударил мужчину ногами по голове. От полученной черепно-мозговой травмы Куралбаев потерял сознание и позже скончался в реанимации.

Судья Мухтар Жолдасбеков сообщил, что Мыктыбек признан виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и приговорён к восьми годам лишения свободы. Ещё трое подсудимых получили по три года колонии общего режима по статье "Хулиганство". Приговор был смягчён с учётом амнистии и срока, проведённого в СИЗО. Родные погибшего считают наказание несправедливым и намерены обжаловать решение.

Мы не поняли этого решения. Мы в шоке. У нас было столько доказательств. Я ожидал сурового наказания, а оно мягкое, — сказал брат погибшего Альмир Куралбаев.

Родственники утверждают, что в избиении участвовали шестеро человек, но на скамье подсудимых оказались лишь четверо. Семья намерена обратиться к президенту и генеральному прокурору с просьбой взять дело под личный контроль.