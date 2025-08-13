С начала года в Туркестанской области обнаружено 190 незаконно возведённых объектов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Об этом сообщили в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля региона.

По данным ведомства, по 40 зданиям уже вынесены предписания о частичном сносе, по 8 — направлены иски в суд для принудительного демонтажа.

Аким области Нуралхан Кушеров на совещании в акимате подчеркнул недопустимость подобных нарушений и поручил ужесточить контроль на местах. Он предупредил, что в случае выявления новых незаконных объектов дисциплинарная ответственность будет возложена на акимов сельских округов и заместителей акимов районов, курирующих сферу строительства.

Мы должны работать не с последствиями, а предупреждать причины. Все незаконные постройки необходимо привести в соответствие с законом. Акимы районов и городов должны прекратить практику узаконивания незаконно построенных объектов, — заявил Кушеров.

По информации ГАСКа, на выявленных объектах проведено 562 проверки, наложено штрафов на 163,15 млн тенге и выдано 187 предписаний на устранение нарушений. Два иска о принудительном сносе уже удовлетворены судом, остальные находятся на рассмотрении.

В акимате предупредили, что нарушители градостроительного законодательства будут привлечены к ответственности.