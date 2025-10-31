В одном из трёхэтажных домов Отырарского района Туркестанской области произошёл взрыв газовоздушной смеси, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы АО "QazaqGaz Aimaq", предварительной причиной инцидента стало самовольное подключение к системе газоснабжения одним из жильцов.

"В результате взрыва пострадал один человек. Повреждены несколько квартир, подача газа временно приостановлена. На месте происшествия работают специалисты, проводится обследование газовых сетей", — сообщили в компании.

В газовой службе напомнили, что самовольное вмешательство в систему газоснабжения представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью, а все работы должны проводиться только лицензированными специалистами.