В Туркестанской области взорвался газ в жилом доме
Пострадал один человек.
Сегодня, 00:30
В одном из трёхэтажных домов Отырарского района Туркестанской области произошёл взрыв газовоздушной смеси, передает BAQ.KZ.
По данным пресс-службы АО "QazaqGaz Aimaq", предварительной причиной инцидента стало самовольное подключение к системе газоснабжения одним из жильцов.
"В результате взрыва пострадал один человек. Повреждены несколько квартир, подача газа временно приостановлена. На месте происшествия работают специалисты, проводится обследование газовых сетей", — сообщили в компании.
В газовой службе напомнили, что самовольное вмешательство в систему газоснабжения представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью, а все работы должны проводиться только лицензированными специалистами.
