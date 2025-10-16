С 13 по 17 октября в Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал – 2025", направленное на обеспечение соблюдения правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Казахстан и пресечение нарушений миграционного законодательства, передает BAQ.KZ.

Акция проходит в рамках реализации принципа "Закон и порядок".

По итогам первых трёх дней мероприятия полицейскими уже выявлено 627 нарушений миграционного режима. В числе зафиксированных правонарушений — 468 случаев превышения сроков пребывания в стране, 117 фактов несоблюдения принимающей стороной правил регистрации иностранцев, а также 42 случая незаконного привлечения иностранной рабочей силы. Все лица, причастные к нарушениям, привлечены к установленной законом ответственности.

По решениям суда 356 иностранных граждан были выдворены за пределы Казахстана. Ещё 158 лицам сокращён срок пребывания. Кроме того, в ходе мероприятия сотрудники полиции задержали двух человек, находившихся в международном розыске.

Правоохранительные органы напоминают: ответственность за своевременное оформление, продление и регистрацию иностранных граждан в Казахстане несёт принимающая сторона — будь то частные лица или работодатели. Несоблюдение миграционного законодательства влечёт административные меры, вплоть до депортации и штрафов.

Полиция призывает граждан проявлять осознанность, оформлять все документы в установленные сроки и не допускать участия в незаконной миграционной деятельности. Мероприятие "Нелегал – 2025" продолжается, и работа по выявлению нарушений будет усилена.