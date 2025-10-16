В Туркестанской области задержаны заместитель начальника управления по борьбе с наркопреступностью и оперуполномоченный, передает BAQ.KZ. По данным следствия, их подозревают в хранении и сбыте наркотических средств, а также в получении взятки.

Операцию по задержанию провели сотрудники Департамента собственной безопасности МВД Казахстана совместно с УСБ областного департамента полиции. Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания, ведётся досудебное расследование.

Информация о якобы скрывшемся подозреваемом не соответствует действительности. Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование, — говорится в официальном сообщении МВД.

По его словам, в департаменте полиции состоялось заседание дисциплинарной комиссии, по итогам которого оба сотрудника были уволены по отрицательным мотивам. В отношении других ответственных должностных лиц назначена служебная проверка.