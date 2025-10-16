  • 17 Октября, 01:24

В Туркестанской области задержаны сотрудники УБН по делу о сбыте наркотиков

Фото: Изображение сгенерировано ИИ

В Туркестанской области задержаны заместитель начальника управления по борьбе с наркопреступностью и оперуполномоченный, передает BAQ.KZ. По данным следствия, их подозревают в хранении и сбыте наркотических средств, а также в получении взятки.

Операцию по задержанию провели сотрудники Департамента собственной безопасности МВД Казахстана совместно с УСБ областного департамента полиции. Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания, ведётся досудебное расследование.

Информация о якобы скрывшемся подозреваемом не соответствует действительности. Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование, — говорится в официальном сообщении МВД.

По его словам, в департаменте полиции состоялось заседание дисциплинарной комиссии, по итогам которого оба сотрудника были уволены по отрицательным мотивам. В отношении других ответственных должностных лиц назначена служебная проверка.

Министр внутренних дел неоднократно подчеркивал о системной работе по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников на постоянной основе. Заявляем о принципиальной позиции и нетерпимости к предательству присяги, — сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

