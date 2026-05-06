В Туркестанской области загорелся детский сад

В одном из ясли-садов села Аден ата Туркестанской области произошёл пожар, передает BAQ.KZ.

При прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось интенсивное горение кровли одноэтажного здания детского сада. Сразу же были организованы работы по ликвидации пожара. На момент происшествия детей в здании не было.

В тушении пожара были оперативно задействованы силы МЧС. Благодаря слаженным действиям экстренных служб возгорание полностью ликвидировано.

Площадь пожара составила 244 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.