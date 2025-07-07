В Туркестанской области загорелся жилой дом
Причина пожара устанавливается.
Сегодня, 20:45
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Сегодня, 20:45Сегодня, 20:45
131Фото: МЧС РК
В г.Кентау Туркестанской области произошло возгорание кровли трехэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ.
Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали горение деревянной обрешетки кровли на площади 400 кв.м. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу около 50 жителей дома.
Пострадавших нет.