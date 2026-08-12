В Туркестанской области завершили реконструкцию вокзала «Түлкібас»
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В Туркестанской области завершили реконструкцию железнодорожного вокзала «Түлкібас». Станция работает больше века, первое здание здесь построили еще в 1916 году, передает BAQ.KZ.
Реконструкция прошла в рамках общенациональной программы обновления железнодорожных вокзалов. Всего по стране запланирован ремонт 124 объектов
Новый вокзальный комплекс рассчитан примерно на 200 пассажиров в сутки. Зал ожидания увеличили до 90 мест, что вдвое больше, чем было в прежнем здании.
Внутри работают железнодорожные кассы, справочное бюро и точки питания. Предусмотрены служебные помещения и отдельная комната матери и ребенка.
Для маломобильных пассажиров оборудовали специальные зоны и установили лифт.
Работы затронули и территорию вокруг вокзала. Перронную платформу протяженностью 540 метров обновили, реконструировали пешеходный мост, установили видеонаблюдение и громкую связь. Территорию благоустроили и озеленили.
«Түлкібас» стал частью большой программы ремонта железнодорожной инфраструктуры по стране.
Всего планируется привести в порядок 124 железнодорожных объекта. На сегодняшний день 72 вокзала уже отремонтированы и введены в эксплуатацию.
Еще 49 объектов рассчитывают закончить до конца 2026 года.
Отдельно ведется работа с тремя крупными вокзалами в Астане, Алматы и Туркестане. Они имеют историко архитектурную ценность, поэтому модернизацию проведут с сохранением исторического облика. Завершить эти работы планируют в 2027 году.
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