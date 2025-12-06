В Турции 25 школьников госпитализированы с подозрением на пищевое отравление
Учащимся стало плохо после обеда, во время которого им подали сэндвичи.
Сегодня, 10:32
48Фото: Haber Global
В турецком городе Шанлыурфа 25 школьников были доставлены в больницы с признаками пищевого отравления. Инцидент произошёл в одной из школ района Халилые, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на HaberGlobal.
По предварительным данным, учащимся стало плохо после обеда, во время которого им подали сэндвичи и суп. Учителя оперативно вызвали бригады скорой помощи.
Медики прибыли на место и госпитализировали детей. Их состоянию оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего начато расследование.
