В турецком городе Шанлыурфа 25 школьников были доставлены в больницы с признаками пищевого отравления. Инцидент произошёл в одной из школ района Халилые, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на HaberGlobal.

По предварительным данным, учащимся стало плохо после обеда, во время которого им подали сэндвичи и суп. Учителя оперативно вызвали бригады скорой помощи.

Медики прибыли на место и госпитализировали детей. Их состоянию оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего начато расследование.