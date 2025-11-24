В Турции 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением
Ранее в стране уже происходили случаи массовых отравлений.
В Турции зарегистрированы два случая массового пищевого отравления, в результате которых госпитализированы 43 человека. Об этом передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Habertürk.
В провинции Сакарья 23 студентки, проживающие в общежитии, почувствовали недомогание после употребления еды из общепита. Все пострадавшие были доставлены в больницу с симптомами пищевого отравления.
Аналогичный инцидент произошёл в провинции Бурса. Там после обеда в одной из средних школ 60 учеников и сотрудников ощутили признаки недомогания. Из них 20 человек были госпитализированы.
Отмечается, что ранее в Турции уже происходили случаи массовых отравлений. В городах Коджаэли, Ризе и Адыяман более 100 студентов пострадали от пищевого отравления.
Обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся проверка качества поставляемых продуктов и условий питания.
