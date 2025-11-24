В Турции зарегистрированы два случая массового пищевого отравления, в результате которых госпитализированы 43 человека. Об этом передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Habertürk.

В провинции Сакарья 23 студентки, проживающие в общежитии, почувствовали недомогание после употребления еды из общепита. Все пострадавшие были доставлены в больницу с симптомами пищевого отравления.

Аналогичный инцидент произошёл в провинции Бурса. Там после обеда в одной из средних школ 60 учеников и сотрудников ощутили признаки недомогания. Из них 20 человек были госпитализированы.

Отмечается, что ранее в Турции уже происходили случаи массовых отравлений. В городах Коджаэли, Ризе и Адыяман более 100 студентов пострадали от пищевого отравления.

Обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся проверка качества поставляемых продуктов и условий питания.