В Турции автобус со студентами столкнулся с легковым автомобилем

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Баглар. По данным Haber Global, автобус со студентами столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего травмы получили 19 человек.

На место аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и жандармерии. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Диярбакыра.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, по факту происшествия проводится расследование.