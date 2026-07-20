В Турции автобус со студентами столкнулся с легковым автомобилем
В результате аварии пострадали несколько человек.
20 Июля 2026, 01:18
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20 Июля 2026, 01:1820 Июля 2026, 01:18
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Баглар. По данным Haber Global, автобус со студентами столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего травмы получили 19 человек.
На место аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и жандармерии. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Диярбакыра.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, по факту происшествия проводится расследование.
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