  • Главная
  • Новости
  • В Турции автобус со студентами столкнулся с легковым автомобилем

В Турции автобус со студентами столкнулся с легковым автомобилем

В результате аварии пострадали несколько человек.

20 Июля 2026, 01:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Июля 2026, 01:18
20 Июля 2026, 01:18
132

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Баглар. По данным Haber Global, автобус со студентами столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего травмы получили 19 человек.

На место аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и жандармерии. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Диярбакыра.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, по факту происшествия проводится расследование.

Самое читаемое

Наверх