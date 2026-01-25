В турецкой провинции Малатья свыше 100 человек пострадали в результате отравления угарным газом во время церемонии помолвки, проходившей в банкетном зале, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.

Инцидент произошёл в квартале Ордузу района Батталгази. Во время торжественного мероприятия гости начали жаловаться на ухудшение самочувствия, после чего на место были вызваны экстренные службы. Медики установили, что причиной недомогания стало воздействие угарного газа.

По информации губернатора Малатьи Седдара Явуза, в медицинские учреждения были доставлены 113 человек. Их состояние оценивается как стабильное, часть пострадавших уже выписана домой.

"Все необходимые меры были приняты оперативно. Большинство пострадавших чувствуют себя удовлетворительно. По факту происшествия начато расследование", — сообщил глава региона.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего и возможных ответственных лиц.