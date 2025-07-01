Лесные пожары охватили несколько регионов Турции, включая популярные туристические направления на побережье Эгейского моря, передает BAQ.KZ. В Измире, Биледжике и Хатае уже эвакуированы более 50 тысяч человек. Ситуация остаётся критической.

Особенно серьёзные очаги возгорания зафиксированы в районах Сеферихисар и Мендерес (провинция Измир), где жара достигала почти 40°C, а сильный ветер способствовал стремительному распространению пламени. Из нескольких кварталов Сеферихисара экстренно эвакуировали жителей. Очевидцы сообщают о густом дыме, закрывающем небо, и запахе гари, ощущающемся на километры вокруг.

Аэропорт имени Аднана Мендереса - один из крупнейших на западе Турции - накануне временно прекратил приём и отправку рейсов из-за приближения огня.

— "Для тушения огня задействованы 14 вертолетов, 4 самолёта и более тысячи спасателей", - сообщил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. На местах также работают волонтёры и местные жители, помогающие пожарным сдерживать огонь.

Туристические зоны, отели и пляжи оказались под угрозой. Многие отдыхающие были вынуждены срочно покинуть гостиницы. Власти Турции объявили режим чрезвычайной ситуации в ряде районов и призвали граждан соблюдать меры безопасности.

Специалисты связывают вспышку пожаров с аномальной жарой и засушливой погодой. В последние недели Турция, как и другие страны Средиземноморья, сталкивается с экстремальными климатическими условиями, способствующими распространению природных пожаров.

Ситуация остаётся напряжённой. Пожарные службы работают круглосуточно, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на жилые и туристические зоны.