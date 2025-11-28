В Турции два рабочих погибли в результате несчастного случая на заводе
По факту происшествия начато расследование.
Вчера, 23:18
147Фото: Haber Global
В промышленной зоне района Яхшихан в турецкой провинции Кырыккале произошёл трагический инцидент на заводе по производству промышленного оборудования, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на .
Двое рабочих — 56-летний Мутлу Атай и 58-летний Текин Омай — погибли при выполнении сварочных работ внутри котла компрессора. Во время работ трёхтонный металлический лист сместился и придавил мужчин, блокировав их внутри конструкции. Спасти рабочих не удалось.
По факту происшествия начато расследование, устанавливаются причины случившегося и возможные нарушения техники безопасности.
