В промышленной зоне района Яхшихан в турецкой провинции Кырыккале произошёл трагический инцидент на заводе по производству промышленного оборудования, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на .

Двое рабочих — 56-летний Мутлу Атай и 58-летний Текин Омай — погибли при выполнении сварочных работ внутри котла компрессора. Во время работ трёхтонный металлический лист сместился и придавил мужчин, блокировав их внутри конструкции. Спасти рабочих не удалось.

По факту происшествия начато расследование, устанавливаются причины случившегося и возможные нарушения техники безопасности.