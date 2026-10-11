В Турции хотят обязать покупателей сигарет предъявлять удостоверение личности

В Турции планируют ввести обязательную проверку документов при покупке сигарет, а также ограничить их видимость в общественных пространствах. Соответствующий законопроект намерены представить парламенту в ближайшие несколько недель.

Как сообщает TRT Haber, об этом заявил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

По его словам, одним из ключевых нововведений станет обязательная проверка удостоверения личности каждого покупателя. Несмотря на то что продажа сигарет лицам младше 18 лет уже запрещена, новые правила должны усилить контроль за соблюдением возрастных ограничений.

Законопроект также предусматривает дополнительные меры по ограничению курения в школах, на спортивных объектах, в закрытых помещениях и других общественных местах. Кроме того, власти планируют чётко разграничить зоны для курящих и некурящих в кафе и ресторанах.

Отдельное внимание уделят штрафным санкциям за нарушение новых требований. По словам министра, цель инициативы — снизить заметность табачной продукции и изменить общественное восприятие курения, чтобы оно не воспринималось как обычная часть повседневной жизни.

Мемишоглу подчеркнул, что употребление табака остаётся одной из главных причин смертности в стране. По приведённым им данным, с ним связаны заболевания, на которые приходится около 60% смертей в Турции.

Табачную продукцию употребляют примерно 33% населения страны — около каждого третьего жителя.