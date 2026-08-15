В Турции микроавтобус с пассажирами попал в ДТП: семь человек погибли
Водитель микроавтобуса не справился с управлением.
15 Августа 2026, 20:54
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15 Августа 2026, 20:5415 Августа 2026, 20:54
114Фото: Haber Global
В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. В результате аварии погибли семь человек, еще девять получили травмы.
Как сообщает Haber Global, водитель микроавтобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось.
По предварительной информации, пассажиры направлялись на церемонию помолвки.
На место аварии прибыли бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники жандармерии. Всех пострадавших доставили в больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится расследование.
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