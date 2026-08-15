В Турции микроавтобус с пассажирами попал в ДТП: семь человек погибли

В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. В результате аварии погибли семь человек, еще девять получили травмы.

Как сообщает Haber Global, водитель микроавтобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось.

По предварительной информации, пассажиры направлялись на церемонию помолвки.

На место аварии прибыли бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники жандармерии. Всех пострадавших доставили в больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится расследование.