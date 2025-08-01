В каменноугольной шахте в регионе Элязыг в Турции произошел обвал, во время происшествия в шахте находились рабочие, передает BAQ.kz со ссылкой на TRT Haber.

В районе Алачакая турецкой провинции Элязыг продолжаются поисково-спасательные работы по извлечению рабочего, оставшегося под завалами в результате обрушения шахты.

По информации губернатора провинции Элязыг Нумана Хатипоглу, трое рабочих смогли выбраться из-под завалов самостоятельно. Губернатор также отметил, что по факту происшествия начаты судебное и административное расследования.

"С оставшимся под завалами рабочим установлен контакт, и спасательные работы продолжаются в активном режиме", - сообщает TRT Haber.

Согласно информации, на место происшествия в районе Алачакая Элязыга привлечены сотрудники чрезвычайных ситуаций, здравоохранения и жандармерии.