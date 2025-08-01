В Турции обрушилась шахта: рабочий остался под завалами
Продолжается спасательная операция на месте обрушения.
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В каменноугольной шахте в регионе Элязыг в Турции произошел обвал, во время происшествия в шахте находились рабочие, передает BAQ.kz со ссылкой на TRT Haber.
В районе Алачакая турецкой провинции Элязыг продолжаются поисково-спасательные работы по извлечению рабочего, оставшегося под завалами в результате обрушения шахты.
По информации губернатора провинции Элязыг Нумана Хатипоглу, трое рабочих смогли выбраться из-под завалов самостоятельно. Губернатор также отметил, что по факту происшествия начаты судебное и административное расследования.
"С оставшимся под завалами рабочим установлен контакт, и спасательные работы продолжаются в активном режиме", - сообщает TRT Haber.
Согласно информации, на место происшествия в районе Алачакая Элязыга привлечены сотрудники чрезвычайных ситуаций, здравоохранения и жандармерии.
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