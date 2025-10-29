В Турции обрушилось шестиэтажное здание
Причины разрушения пока остаются неизвестными.
Сегодня, 12:47
94Фото: Global Look Press/Lu Zhe
На северо-западе Турции в районе Гибзе города Коджаэли обрушилось шестиэтажное здание, передает BAQ.KZ со ссылкой на местную газету Dünya.
Инцидент произошёл 29 октября, причины разрушения пока остаются неизвестными.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные и медицинские бригады для спасательных работ и оказания помощи возможным пострадавшим. Как сообщил мэр города Зиннур Бюйюкгез, по предварительной информации, в здании проживали две семьи — всего семь человек. Мэр подчеркнул, что точная информация о местонахождении жильцов пока отсутствует, и спасатели продолжают поисковые работы.
