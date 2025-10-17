В Турции охранник вытащил женщину из-под трамвая за секунду до столкновения
В турецком городе Кайсери охранник предотвратил трагедию на трамвайной остановке, спасая женщину, которая едва не попала под движущийся состав, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Anadolu Ajansı.
Инцидент произошёл утром на остановке "Площадь Республики" и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как охранник, патрулируя платформу, замечает женщину в наушниках, шагнувшую к рельсам прямо перед прибывающим трамваем. Мужчина мгновенно реагирует — хватает пассажирку за руку и резко оттаскивает назад. Трамвай проходит буквально в нескольких сантиметрах. Женщина, осознав, что произошло, благодарит охранника за спасение.
Транспортное управление Кайсери опубликовало видео с подписью:
Минутная рассеянность могла обернуться трагедией. Благодаря бдительности нашего сотрудника удалось избежать несчастного случая.
