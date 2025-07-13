В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики
Пострадавшие были доставлены в больницы
Сегодня, 07:10
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Сегодня, 07:10Сегодня, 07:10
123Фото: pixabay
В Турции около 50 работников бумажной фабрики отравились после обеда, передает BAQ.KZ.
По данным "РИА Новости", в турецкой провинции Айдын, расположенной на западе страны, почти полсотни сотрудников бумажной фабрики обратились за медицинской помощью с симптомами отравления.
Инцидент произошёл после обеденного перерыва - 46 работников пожаловались на тошноту, рвоту и головокружение. Пострадавшие были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая помощь. После осмотра и лечения всех пациентов отпустили домой.
Специалисты провинциальных управлений здравоохранения и сельского хозяйства приступили к расследованию.
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