В Турции около 50 работников бумажной фабрики отравились после обеда, передает BAQ.KZ.

По данным "РИА Новости", в турецкой провинции Айдын, расположенной на западе страны, почти полсотни сотрудников бумажной фабрики обратились за медицинской помощью с симптомами отравления.

Инцидент произошёл после обеденного перерыва - 46 работников пожаловались на тошноту, рвоту и головокружение. Пострадавшие были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая помощь. После осмотра и лечения всех пациентов отпустили домой.

Специалисты провинциальных управлений здравоохранения и сельского хозяйства приступили к расследованию.