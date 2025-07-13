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В Турции отравились около 50 работников бумажной фабрики

Пострадавшие были доставлены в больницы

Сегодня, 07:10
АВТОР
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pixabay Сегодня, 07:10
Сегодня, 07:10
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Фото: pixabay

В Турции около 50 работников бумажной фабрики отравились после обеда, передает BAQ.KZ.

По данным "РИА Новости", в турецкой провинции Айдын, расположенной на западе страны, почти полсотни сотрудников бумажной фабрики обратились за медицинской помощью с симптомами отравления.

Инцидент произошёл после обеденного перерыва - 46 работников пожаловались на тошноту, рвоту и головокружение. Пострадавшие были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая помощь. После осмотра и лечения всех пациентов отпустили домой.

Специалисты провинциальных управлений здравоохранения и сельского хозяйства приступили к расследованию.

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